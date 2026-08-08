Extra-Badezeit wegen Hitze: Stadt Wien verlängert Sonderregelung für Freibäder

Weil die Hitzewelle anhält, bleiben vier Wiener Freibäder eine Woche länger als geplant abends geöffnet. Die Maßnahme wird nun bis zu 16. August verlängert.

Ursprünglich sollten die verlängerten Öffnungszeiten in vier Wiener Freibädern am 9. August enden. Aufgrund der weiterhin hohen Temperaturen hat Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die Sonderregelung jedoch kurzfristig um eine weitere Woche bis zum 16. August verlängert.

„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar. Weil viele Menschen Schutz in den Wiener Freibädern finden, haben wir vor kurzem die Öffnungszeiten von vier stark frequentierten Standorten verlängert. Diese Maßnahme wird nun bis 16. August verlängert.“ Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat (SPÖ)

Regelung gilt für vier Standorte

Für eine gleichmäßige Abdeckung im gesamten Stadtgebiet gilt die Regelung für vier Standorte: das Kongreßbad (Ottakring), das Sommerbad Laaerberg (Favoriten), das Brigittenauer Bad (Brigittenau) und das Strandbad Alte Donau. Die Schließzeit dieser Bäder wird an die Dämmerung angepasst und auf 20.30 Uhr gelegt, wobei der Badeschluss bereits um 20 Uhr erfolgt. Sämtliche Informationen zu den Wiener Bädern sind hier abrufbar.