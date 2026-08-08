Wien Liesing: WEGA stürmt Wohnung nach Morddrohungen mit Messer

Ein Polizeieinsatz hielt Anwohner im Bereich der Anton-Baumgartner-Straße (23. Bezirk) in Atem: Ein 45-jähriger Mann steht im Verdacht, seine Nachbarn im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses mit dem Tod bedroht zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 45-jährige türkische Staatsbürger zunächst im Stiegenhaus randaliert. Als ihn besorgte Nachbarn auf sein Verhalten ansprachen, soll die Situation eskaliert sein: Der Mann zückte ein Küchenmesser und drohte den Anwesenden mit dem Umbringen. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück und verschanzte sich.

Öffnete die Tür nicht: WEGA stürmte Wohnung

Da der Tatverdächtige die Tür trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei nicht öffnete, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die gewaltsame Öffnung an. Sondereinsatzkräfte der WEGA stürmten daraufhin die Wohnung und überwältigten den Mann. Er wurde von Beamten der Polizeiinspektion Anton-Baumgartner-Straße festgenommen.

Mann sei laut eigenen Angaben in psychischer Ausnahmesituation

Bei der Einvernahme bestritt der 45-Jährige die Morddrohungen, gab jedoch an, sich wegen einer psychischen Erkrankung in einer Ausnahmesituation befunden zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.