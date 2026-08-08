Flucht mit Küchenmesser: Frau (33) entkommt mutmaßlichem Vergewaltiger in Meidling

In Wien-Meidling soll es am gestrigen Tag zu einem sexuellen Übergriff auf eine 33-jährige Frau gekommen sein. Der mutmaßliche Täter, ein 42-jähriger Bekannter der Frau mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, wurde festgenommen.

Laut ersten Angaben hatte sich das spätere Opfer wegen ausstehender Geldforderungen am gestrigen 7. August 2026 mit dem 42-Jährigen getroffen und war ihm nach anfänglichem Zögern in seine Wohnung gefolgt. Dort soll der Mann die Frau verbal bedroht und schließlich zum Geschlechtsverkehr genötigt haben.

33-Jährige bewaffnete sich mit Küchenmesser und alarmierte die Polizei

Die 33-Jährige konnte sich jedoch mit einem Küchenmesser bewaffnen, aus der Wohnung flüchten und vor dem Gebäude auf die alarmierte Polizei warten. Sie wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Als Beamte der Polizeiinspektion Arndtstraße den Tatverdächtigen in seiner Wohnung antrafen, verhielt dieser sich extrem aggressiv. Zur Unterstützung forderten die Einsatzkräfte die Sondereinheit WEGA an, die den Mann festnahm und in den Arrest verbrachte.

42-Jährige randalierte auch in Gefängniszelle

Auch im Arrestbereich beruhigte sich der Situation nicht: Der 42-Jährige randalierte in seiner Zelle derart heftig, dass erneut WEGA-Kräfte einschreiten mussten, um ihn zu fixieren und in eine spezielle Sicherheitszelle zu verlegen. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls übernommen.