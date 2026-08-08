72-Jähriger entführt Bub (4) aus Stiegenhaus und versteckt ihn in seiner Wohnung

Schock in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein spurlos aus einem Innenhof verschwundener vierjähriger Bub wurde in der Wohnung eines Nachbarn entdeckt. Die Polizei nahm einen 72-Jährigen fest.

Der Bub war aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses verschwunden. Jetzt stellte sich heraus, dass ein 72-Jähriger Nachbar das Kind entführte.

Der Bub war aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses verschwunden. Jetzt stellte sich heraus, dass ein 72-Jähriger Nachbar das Kind entführte.

Ein dramatischer Vorfall hielt am Freitagnachmittag, dem 7. August 2026, die Wiener Einsatzkräfte in Atem: Gegen 14.30 Uhr schlug die Familie eines vierjährigen Buben Alarm, nachdem das Kind spurlos aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses verschwunden war. Nach einer groß angelegten Suchaktion konnte die Polizei den Buben in der Wohnung eines Nachbarn ausfindig machen und den 72-jährigen Bewohner festnehmen.

Pensionist aus demselben Wohnhaus entführte das Kind

Zahlreiche Einheiten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie der Bereitschaftseinheit Wien beteiligten sich umgehend an der Suche nach dem vermissten Kind. Der entscheidende Durchbruch gelang schließlich Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse: Ein konkreter Hinweis führte die Polizisten zu einer Wohnung im selben Wohnhaus, in der sich der 72-jährige Tatverdächtige mit dem Buben aufhielt.

Nicht ausgeschlossen, dass es zu strafbaren Handlungen kam

Nach ersten Angaben gab der Vierjährige gegenüber den Beamten an, im Stiegenhaus auf den Senior getroffen und von diesem gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in den Räumlichkeiten zu einer weiteren strafbaren Handlung kam. Wegen des schweren psychischen Ausnahmezustands des Kindes war eine eingehende Befragung bislang nicht möglich.

Umgehend festgenommen: Einvernahme folgt

Der 72-jährige Mann wurde umgehend festgenommen und befindet sich derzeit in Haft. Seine Einvernahme steht noch aus. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Falls übernommen.