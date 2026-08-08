Frau in Gebüsch gezerrt und gewürgt: Ermittler fassen 40-Jährigen in der U1

Ein 40-Jähriger soll eine Frau (27) in Wien-Meidling ins Gebüsch gestoßen und gewürgt haben. Dank rascher Ermittlungen klickten kurz darauf in der U-Bahn-Station Alaudagasse die Handschellen. Er zeigt sich nicht geständig.

Am 7. August 2026, mitten in der Nacht wurde ein Tatverdächtiger in der U1-Station festgenommen. Er soll eine Frau überfallen haben.

Am 7. August 2026, mitten in der Nacht wurde ein Tatverdächtiger in der U1-Station festgenommen. Er soll eine Frau überfallen haben.

Durch gezielte, rasche und umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, konnte binnen weniger Stunden ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in der U1-Station Alaudagasse lokalisiert und schließlich festgenommen werden, teilt die Polizei mit.

Frau schrie um Hilfe

Der Mann steht im Verdacht, gegen 3.30 Uhr einer 27-jährigen Frau gefolgt zu sein und sie in der Schneiderhangasse im Bezirk Meidling in ein Gebüsch gestoßen zu haben. Dort soll er die am Boden liegende Frau gewürgt haben. Die 27-Jährige schrie laut um Hilfe und setzte sich heftig zur Wehr.

Tatverdächtiger zeigte sich bislang nicht geständig

Daraufhin ließ der Tatverdächtige von ihr ab, entriss ihr das Mobiltelefon und flüchtete, heißt es weiter. Der 40-Jährige zeigte sich in seiner Vernehmung nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an, so die Beamten abschließend.