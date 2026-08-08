Korosec sieht „Alarmsignal“: Patientin (93) musste bei 39 Grad in Spitalszimmer ausharren

Ein neuer Fall aus der Klinik Ottakring (Wien, 16. Bezirk) zeigt laut Gesundheitssprecherin der ÖVP Ingrid Korosec, dass das Problem des Hitzeschutzes in Wiens Spitälern weiterhin ungelöst bleibt.

Die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Ingrid Korosec, zeigt sich besorgt über einen Fall in der Klinik Ottakring, bei dem eine 93-Jährige bei bis zu 39 Grad im Zimmer lag und schließlich von ihrer Tochter verlegt werden musste. Darüber berichtete am gestrigen 7. August 2026 die „Presse.“ Wenn Angehörige eine schwer kranke Patientin aus Sorge verlegen müssen, dürfe der zuständige SPÖ-Stadtrat Peter Hacker nicht länger untätig bleiben“, fordert Korosec rasche Maßnahmen.

Was geschehen ist

Höhepunkt der Wiener Hitzewelle bei knapp 40 Grad am vergangenen Freitag: Eine 93-jährige, an schwerer Demenz leidende Patientin musste laut dem Bericht wegen Beschwerden im Verdauungstrakt mit der Rettung und einer Pflegekraft in die Klinik Ottakring gebracht werden. In dem Krankenzimmer sollen laut der Tochter der Seniorin unglaubliche Temperaturen von 39 Grad geherrscht haben.

Hitzewelle macht auch vor Spitälern nicht Halt

Die anhaltende Hitzewelle trifft derzeit fast ganz Österreich – und macht auch vor den Wiener Krankenhäusern nicht halt. Wie dramatisch die Situation ist, belegen aktuelle Aufnahmen aus der Klinik Ottakring (ehemals Wilhelminenspital). Seit Wochen steigen die Temperaturen in den Diensträumen des medizinischen und pflegerischen Personals auf weit über 32 Grad, wie das Dienstpersonal gegenüber „Heute“ berichtet. Das Personal der 4. Medizinischen Abteilung für Gastroenterologie sei demnach seit Wochen extremen Belastungen ausgesetzt.

Kühltücher reichen nicht aus

Als Gegenmaßnahme hätte das Krankenhaus Kühltücher an das Personal verteilt. Aus Sicht der Beschäftigten sei das jedoch unzureichend: Sie fordern eine funktionierende Klimatisierung sowie eine bessere Dämmung der Räume. Die Mitarbeiter sorgen sich sowohl um ihre eigene Gesundheit als auch um eine sichere Patientenversorgung.

Korosec: „Aus Einzelfällen ist längst in Muster geworden“

„Die Vorfälle häufen sich: Zuerst 32 Grad im Kreißsaal der Klinik Hietzing und mehr als 40 Grad im Eingangsbereich, danach Berichte über kollabierende Patientinnen und Patienten sowie hitzebedingte Probleme im Spitalsbetrieb – und jetzt dieser Vorfall in der Klinik Ottakring. Es zeigt sich immer deutlicher, dass der zuständige SPÖ-Stadtrat das Hitzeproblem in den WiGeV-Spitälern bis heute nicht in den Griff bekommen hat. Es darf nicht vom Einsatz engagierter Angehöriger abhängen, ob besonders vulnerable Menschen während einer Hitzewelle geschützt werden“, betont Ingrid Korosec.

Langfristiges Kühlungskonzept nötig

Korosec fordert daher den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf, die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbunds dauerhaft vor extremer Hitze zu schützen. Dazu sei ein langfristiges Kühlungskonzept notwendig, das auf baulichen Sonnenschutz, die Erweiterung der Fernkälte und moderne Klimatechnik setzt. Um Gefahren für die Gesundheit von Patientinnen, Patienten und dem medizinischen Personal abzuwenden, dürfe die sommerliche Hitze in den Krankenhäusern nicht zu einem zusätzlichen Risiko werden.