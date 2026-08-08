Floridsdorfer Brücke: Auffahrten zur A22 bald wieder befahrbar

Schneller als gedacht: Die Floridsdorfer Brücke geht früher in die nächste Bauphase. Der Phasenwechsel fand schon in der Nacht auf heute Samstag statt.

Aufgrund des zügigen Baufortschritts auf der Floridsdorfer Brücke in Wien kann die zweite Bauphase vorzeitig eingeleitet werden. Die Umstellung erfolgte in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2026 im Zeitraum von 22 bis 05 Uhr. Damit stehen die Auffahrten auf die A22 ab dem kommenden Wochenende wieder in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Verkehr rollt ab kommenden Wochenende wieder

Dass dieser Meilenstein deutlich früher als gedacht erreicht wird, ist dem zügigen Einsatz des Baustellenteams vor Ort zu verdanken. Die Stadt Wien bedankt sich herzlich bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für die Geduld und Rücksichtnahme während der bisherigen Sanierungsphase. Um ein sicheres Miteinander zu gewährleisten, wird auch weiterhin um eine aufmerksame und angepasste Fahrweise im gesamten Baustellenbereich gebeten. Weitere Informationen gibt es hier.