Einbruch in Gartenhütte: Warnschuss stoppt zwei mutmaßliche Einbrecher (14)

Ein Einbruch in eine Gartenhütte in Wien-Floridsdorf führte am heutigen Tag zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem die Beamten einen Warnschuss abgeben mussten. Zwei 14-jährige Jugendliche wurden schließlich festgenommen.

Aufmerksame Nachbarn hatten am heutigen Samstag, dem 8. August 2026, beobachtet, wie drei Jugendliche in Wien Floridsdorf versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu der Gartenhütte zu verschaffen, und umgehend den Polizeinotruf gewählt. Als die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wenig später am Tatort eintrafen, suchten die Verdächtigen sofort die Flucht.

Polizei gab Schreckschuss ab

Während der Verfolgung gab die Polizei einen Schreckschuss ab, um die Fliehenden zum Anhalten zu bewegen. Die Maßnahme zeigte Wirkung: Zwei der mutmaßlichen Täter – ein österreichischer sowie ein irakischer Staatsbürger, beide 14 Jahre alt – konnten von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Dem dritten Verdächtigen gelang vorerst die Flucht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.