Kopf gegen Boden geschlagen: Polizei verhindert Selbstverletzung bei Festnahme

Bei einer Schwerpunktaktion der Bereitschaftseinheit Wien zur Bekämpfung von Jugend- und Straßenkriminalität ist es am Donnerstagabend am Favoritner Keplerplatz zu einer Festnahme gekommen.

Ein 19-Jähriger verhielt sich im Zuge einer Schwerpunktkontrolle nicht nur gegenüber der Polizei aggressiv - er versuchte auch, sich selbst Verletzungen zuzufügen.

Ein 19-Jähriger verhielt sich im Zuge einer Schwerpunktkontrolle nicht nur gegenüber der Polizei aggressiv - er versuchte auch, sich selbst Verletzungen zuzufügen.

Ein Polizeieinsatz im Rahmen einer Schwerpunktaktion am Favoritner Keplerplatz endete am Donnerstagabend, dem 6. August 2026, mit einer Festnahme. Im Zuge der Kontrollen hielten die Beamten einen 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen an und forderten ihn auf, seine Identität preiszugeben. Der Junge zeigte sich von Beginn an unkooperativ, verweigerte die Mitwirkung und beschimpfte die Einsatzkräfte. Die Situation eskalierte zunehmend, als der Mann aggressiv mit geballten Fäusten vor den Polizisten gestikulierte und mehrfachen Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, keine Folge leistete.

Körperlicher Angriff bei der Festnahme

Als die Beamten nach wiederholten Abmahnungen eine Personsdurchsuchung und Identitätsfeststellung durchsetzen wollten, setzte sich der 19-Jährige körperlich zur Wehr. Er versuchte, die Polizisten durch gezielte Fußtritte und Kopfstöße zu verletzen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Beschuldigte verletzte sich selbst

Auch während der Festnahme leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand und versuchte zusätzlich, sich selbst Verletzungen zuzufügen, indem er mehrmals mit dem Kopf gegen den Boden schlug. Die Beamten griffen umgehend ein und konnten dies verhindern. Der 19-Jährige befindet sich derzeit in Haft und wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.