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auf dem bild von 5min.at sieht man den donaukanal in wien.
Der Donaukanal lädt auch am Sonntag wieder zum Relaxen ein.
Wien
08/08/2026
Sonntagswetter

Sonne pur bei schwachem bis mäßigem Wind am Sonntag in Wien

Sonne pur erwartet uns am Sonntag von morgens bis abends bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südost. Nach milden 16 bis 21 Grad am Morgen wird es tagsüber mit rund 33 Grad sehr heiß.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Ein fast makellos blauer Himmel begleitet uns durch den gesamten Tag – die Sonne gibt ihr Bestes und lässt Wolken gar nicht erst aufkommen. Während die Frühstunden in den meisten Stadtteilen mit Werten unter der 20-Grad-Marke noch eine wohltuende Frische schenken, zieht die Hitze am Nachmittag kräftig an.

Bis zu 34 Grad möglich

Das Thermometer klettert auf hochsommerliche 34 Grad. Ein mäßiger Wind aus Südost sorgt dabei zumindest für einen leichten, willkommenen Hauch von Abkühlung. Im Wiener Becken und im Wienerwald kann der Wind auch etwas stärker werden.

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