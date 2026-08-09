Mitten in der Nacht: 26-Jähriger in Wien in die Brust gestochen

Ein 26-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag von einem Unbekannten in die Brust gestochen. Er verweigerte zunächst die Rettung – am Nachmittag musste er jedoch ins Krankenhaus.

Ein blutiger Zwischenfall beschäftigt derzeit die Wiener Polizei: Am Samstagmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse in ein Krankenhaus gerufen, nachdem dort ein 26-jähriger Mann mit schweren Stichverletzungen eingeliefert worden war. Beim Eintreffen der Polizisten war der Verletzte bereits zur weiteren Behandlung in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Seine Lebensgefährtin schilderte den Beamten vor Ort das Geschehen.

Rettung zunächst verweigert

Laut Angaben der Frau rief ihr Lebensgefährte sie gegen 1 Uhr nachts an und berichtete, dass ihm ein unbekannter Täter in der Rotenhofgasse in die Brust gestochen habe. Der 26-Jährige wollte jedoch vorerst weder die Polizei noch die Rettung verständigen und ließ sich stattdessen von seiner Partnerin nach Hause bringen. Erst als die Stichwunden im Laufe des Tages wiederholt stark zu bluten begannen, fuhren die beiden mit dem Taxi ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Der 26-Jährige konnte aufgrund seines Zustands bislang noch nicht von den Ermittlern zum genauen Ablauf befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 sowie auch jede andere Polizeiinspektion entgegen.