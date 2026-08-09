E-Scooter-Fahrer rammt 8-Jährige – flüchtet dann vor der Polizei

Nach einem Unfall mit einem achtjährigen Mädchen ist ein junger E-Scooter-Fahrer einfach davongefahren. Die Polizei hat einen 16-jährigen Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsjagd inklusive Schreckschuss-Abgabe angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich Samstagabend, am 8. August 2026 gegen 18.45 Uhr, in Wien-Brigittenau. Der 16-jährige Österreicher steht dabei im Verdacht, auf einer ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen Fläche im Bereich des Leipziger Platzes ein achtjähriges Mädchen erfasst und zu Boden gestoßen zu haben. Wie die Polizei berichtet, wurde das Kind bei dem Unfall leicht am Arm verletzt und von der Berufsrettung versorgt.

Schreckschuss in Donaukanal abgegeben

Aber anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, flüchtete der Jugendliche mit dem E-Scooter. Polizisten haben sofort die Verfolgung aufgenommen. Der 16-Jährige gefährdete auf seiner Flucht über Gehwege weitere Kinder, die aber gerade noch ausweichen konnten. Obwohl ihn die Beamten mehrmals dazu aufforderten, blieb der Jugendliche nicht stehen. Da er unmittelbar davor war, zu entkommen, hat ein Polizist einen Schreckschuss aus seiner Dienstwaffe in das Gewässer des Donaukanals abgegeben.

Mehrere Anzeigen erstattet

Das reichte schließlich dann doch aus, der 16-Jährige blieb stehen und konnte in weiterer Folge angehalten werden. Er gab zu, das Mädchen beim Fahren übersehen zu haben. Auch ein 14-jähriger Bekannter des Jugendlichen war bei der Anhaltung vor Ort. Bei ihm fanden die Polizisten eine geringe Menge mutmaßliches Cannabisharz. Er wurde nach dem Suchtmittel- und dem Wiener Jugendschutzgesetz angezeigt. Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen gelegt.