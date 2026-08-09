Nach Ohrfeige: 41-Jähriger zieht Stanleymesser auf Mariahilfer Straße

Auf der Wiener Mariahilfer Straße ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Nach einer Ohrfeige zog ein 41-Jähriger ein Stanleymesser und verletzte sein Gegenüber im Gesicht.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 23.50 Uhr von einem aufmerksamen Passanten gestoppt: Im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle auf der Mariahilfer Straße war es kurz zuvor zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben des Zeugen gerieten zwei Männer in einen heftigen Streit. Als ein 46-Jähriger seinem 41-jährigen Kontrahenten eine Ohrfeige versetzte, zückte dieser ein Stanleymesser und fügte seinem Gegenüber eine Stichverletzung im Gesichtsbereich zu.

Festnahme und Stanleymesser im Mistkübel

Die alarmierten Polizisten konnten beide Beteiligten noch in unmittelbarer Nähe antreffen. Der 41-jährige Tatverdächtige (serbischer Staatsbürger) wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Absuche der Umgebung machten die Beamten einen Treffer: In einem nahegelegenen Mülleimer entdeckten sie ein Stanleymesser. Es wurde sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Schweigen bei Vernehmung & fremde Bankkarte

Das 46-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Zum genauen Tathergang wollte der Verletzte gegenüber der Polizei jedoch keine Angaben machen. Auch der mutmaßliche Angreifer verweigerte die Aussage. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen stießen die Beamten zudem auf eine Bankkarte, die auf einen fremden Namen lautete. Diesbezüglich wurden gesonderte Ermittlungen eingeleitet.