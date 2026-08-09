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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Einbrecher haben sich in Wien-Ottakring zu schaffen gemacht.
Wien / 16. Bezirk
09/08/2026
Polizei-Ratschläge

Mit Salpetersäure: Unbekannte brechen in Wiener Wohnungen ein

Wegen einer Serie an Einbruchsdiebstählen in Wien ermittelt derzeit das Landeskriminalamt. Unbekannte haben sich dabei mit Hilfe von Säure Zugang zu den betroffenen Wohnungen verschafft.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(229 Wörter)
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Dabei sind acht gleich gelagerte Fälle bereits zwischen Februar und April 2026 in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten und Meidling geschehen. Im Juni hat es dann noch zwei weitere Fälle in Margareten und Döbling gegeben, fünf weitere waren es Mitte/Ende Juli in Favoriten und Donaustadt. Nun war es auch im Bezirk Ottakring so weit. Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses hat am 8. August 2026 Beschädigungen und Flüssigkeitsrückstände an den Schlössern zweier Wohnungstüren bemerkt und die Polizei gerufen. Diese stellten entsprechende Spuren fest, nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um Salpetersäure handeln.

Kontakt mit der Flüssigkeit unbedingt vermeiden

Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter weiter mit Hochdruck fort, versichert man nun. Gleichzeitig bittet die Wiener Polizei die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und warnt: „Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat.“ Sollte es bereits zu einem Kontakt gekommen sein, soll man die betroffene Körperstelle sofort mit klarem Wasser abspülen und dabei keine Seife oder sonstige Zusätze verwenden. Außerdem soll man auch gleich die Polizei rufen.

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