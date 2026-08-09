Orange Hitzewarnung für Wien am Montag: So heiß wird es jetzt wieder

Die Temperaturen steigen in Wien am Montag, 10. August 2026, wieder auf bis zu 35 Grad. Dementsprechend wird wieder in orange gewarnt.

Teilweise sonnig verläuft der Tag in Wien - Quellwolken könnten allerdings auch etwas Regen und sogar einzelne Gewitter bringen.

Teilweise sonnig verläuft der Tag in Wien - Quellwolken könnten allerdings auch etwas Regen und sogar einzelne Gewitter bringen.

Während in den letzten Tagen die Hitzewarnung der GeoSphere Austria für Wien meist auf gelb geschalten war, wird sie am Montag, 10. August 2026, wieder auf orange (zweithöchste Warnstufe) hochgestuft. Grund dafür sind nicht etwa die Frühtemperaturen von um die 19 Grad sondern vielmehr die Tageshöchstwerte von bis zu 35 Grad, die von den Experten erwartet werden.

©GeoSphere Austria In Wien gilt am Montag wieder eine orange Hitzewarnung.

Auch teils gewittrige Schauer in Wien möglich

Das Wetter selbst präsentiert sich „oft aber nicht durchwegs“ sonnig, so die Meteorologen weiter. Vorübergehend ziehen sogar einige Wolken über die Stadt, einzelne, teils gewittrige Schauer sind dabei sogar möglich. „Viele Bezirke blieben aber wohl erneut trocken“, so die GeoSphere Austria.