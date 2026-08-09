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Foto auf 5min.at zeigt den Prater in Wien
Teilweise sonnig verläuft der Tag in Wien - Quellwolken könnten allerdings auch etwas Regen und sogar einzelne Gewitter bringen.
Wien
09/08/2026
Prognose

Orange Hitzewarnung für Wien am Montag: So heiß wird es jetzt wieder

Die Temperaturen steigen in Wien am Montag, 10. August 2026, wieder auf bis zu 35 Grad. Dementsprechend wird wieder in orange gewarnt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Während in den letzten Tagen die Hitzewarnung der GeoSphere Austria für Wien meist auf gelb geschalten war, wird sie am Montag, 10. August 2026, wieder auf orange (zweithöchste Warnstufe) hochgestuft. Grund dafür sind nicht etwa die Frühtemperaturen von um die 19 Grad sondern vielmehr die Tageshöchstwerte von bis zu 35 Grad, die von den Experten erwartet werden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Hitze-Warnung für Österreich am Montag, 10. August 2026.
©GeoSphere Austria
In Wien gilt am Montag wieder eine orange Hitzewarnung.

Auch teils gewittrige Schauer in Wien möglich

Das Wetter selbst präsentiert sich „oft aber nicht durchwegs“ sonnig, so die Meteorologen weiter. Vorübergehend ziehen sogar einige Wolken über die Stadt, einzelne, teils gewittrige Schauer sind dabei sogar möglich. „Viele Bezirke blieben aber wohl erneut trocken“, so die GeoSphere Austria.

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