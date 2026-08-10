Zu teure Wiener Bäder? Aktivisten springen in Teich am Karlsplatz

Protest mitten in Wien: Mit Luftmatratzen und Pool-Accessoires sprangen Aktivisten der Jungen Linken Margareten am Sonntag in den Karlsplatzteich. Sie fordern leistbarere Preise für Wiener Freibäder.

Protestaktion gegen die Sommerhitze und hohe Ticketpreise: Am Sonntag, dem 9. August, sorgte eine Aktion der Jungen Linken Margareten am Wiener Karlsplatz für Aufsehen. Mit zahlreichen Luftmatratzen, aufblasbaren Pool-Tieren und einem Spritzerstand machten die Aktivisten ihrem Ärger Luft – und sprangen kurzerhand symbolisch in den Teich vor der Karlskirche. Ziel der Aktion war es, auf die gestiegenen Eintrittspreise der Wiener Freibäder aufmerksam zu machen und günstigere Tarife für Studierende und Jugendliche zu fordern.

„Am Ende bleibt nur noch der Tümpel“

Grund für die ungewöhnliche Badeaktion seien die teurer gewordenen Tickets im städtischen Bäderangebot, die den Badespaß für viele junge Menschen zunehmend unleistbar machen würden. „Wenn sich immer weniger junge Menschen den Eintritt ins Schwimmbad leisten können, bleibt am Ende nur noch der Tümpel am Karlsplatz zum Baden übrig“, kritisiert Jano Leitgeb von den Jungen Linken Margareten.

Abkühlung als Teil der Infrastruktur

Erholung dürfe in den heißen Sommermonaten nicht am Geldbörserl scheitern. Öffentliche Schwimmbäder seien eine grundlegende Infrastruktur, die für die gesamte Bevölkerung problemlos zugänglich sein müsse. „Gerade im Sommer müssen sich alle Menschen abkühlen können – unabhängig davon, wie viel Geld sie haben. Freizeit und Erholung dürfen kein Luxus sein“, betont Leitgeb abschließend.