Dorotheum-Überfall: Verdächtiger in Wien festgenommen

Schließlich waren es DNA-Spuren, die die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen geführt haben. In der Nacht auf Montag, 10. August 2026, wurde er dann festgenommen. Derzeit wird er noch befragt und einvernommen, wie Medien berichten.

Was ist beim Dorotheum in Wien-Währing geschehen?

Ein Mann hat die Dorotheum-Filiale am vergangenen Donnerstagnachmittag bewaffnet und maskiert betreten und Schmuck aus den Vitrinen geraubt. Wie es heißt, hat er seine Beute schließlich aber zurückgelassen und die Flucht ergriffen, als die Polizei eingetroffen ist. Die vier Angestellten konnten ebenfalls fliehen, als der Mann die Filiale betrat. Vor Ort waren neben der WEGA und Cobra auch eine Polizeidiensthundeeinheit und weitere Spezial- und Sondereinheiten vor Ort. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, die Befragungen der Mitarbeiter haben dann noch eine übereinstimmende Täterbeschreibung gebracht. Zusätzlich dazu wurden auch Überwachungsvideos ausgewertet – und eben DNA-Spuren genommen und gefunden.

Tatverdächtiger geständig, wollte eigentlich Bank ausrauben

Wie die Polizei nun berichtet, handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 36-jährigen Österreicher, der an seiner Wohnadresse festgenommen worden ist. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung konnten auch weitere Kleidungsstücke, die der Mann bei der Tat getragen haben soll, sichergestellt werden. In einer ersten Vernehmung zeigte er sich zu den Tatvorwürfen geständig. Er gab an, unmittelbar vor der Tat zunächst beabsichtigt zu haben, eine nahegelegene Bankfiliale auszurauben. Schließlich habe er sich aber für das Geschäft entschieden. Er wurde wegen Verdachts des versuchten, schweren Raubes angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 14:28 Uhr aktualisiert