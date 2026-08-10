15-Jährige von Polizei-Motorrad erfasst und zu Boden geschleudert

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 9. August 2026 gegen 16.45 Uhr. Das Polizei-Motorrad war gerade im Zuge einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs, als plötzlich eine Fußgängerin unvermittelt auf die Straße ging, heißt es nun in einer Aussendung der Beamten. In weiterer folge kam es zur Kollision, das 15-jährige Mädchen wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr habe nicht bestanden, heißt es in der Aussendung weiter. Der betroffene Polizist wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber nicht mehr fortsetzen. Die Erhebungen am Unfallort führte das Verkehrsunfallkommando.