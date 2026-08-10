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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Jägerhausgasse in Wien Meidling.
Der Unfall hat sich in der Jägerhausgasse in Wien-Meidling ereignet.
Wien / 12. Bezirk
10/08/2026
Jägerhausgasse

In Schockraum gebracht: E-Scooter-Fahrer (12) kracht frontal in Auto

Bei einem E-Scooter-Unfall in Wien-Meidling wurde Sonntagnachmittag, am 9. August 2026 gegen 16.10 Uhr, ein 12-Jähriger schwer verletzt. Er war frontal mit einem Auto kollidiert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Der 12-Jährige war gerade in der Jägerhausgasse unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam. Aus bisher unbekannter Ursache sind der E-Scooter-Fahrer und das entgegenkommende Fahrzeug frontal miteinander kollidiert, berichtet die Polizei nun. Der Jugendliche habe, so die Beamten, nach ersten Erkenntnissen keinen Helm getragen, wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und hat mehrere schwere Verletzungen erlitten. Er musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Weitere Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos sind derzeit noch im Gange.

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