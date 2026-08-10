In Schockraum gebracht: E-Scooter-Fahrer (12) kracht frontal in Auto

Der 12-Jährige war gerade in der Jägerhausgasse unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam. Aus bisher unbekannter Ursache sind der E-Scooter-Fahrer und das entgegenkommende Fahrzeug frontal miteinander kollidiert, berichtet die Polizei nun. Der Jugendliche habe, so die Beamten, nach ersten Erkenntnissen keinen Helm getragen, wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und hat mehrere schwere Verletzungen erlitten. Er musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Weitere Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos sind derzeit noch im Gange.