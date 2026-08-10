Männer schlagen auf Geschäfts-Tür ein – laufen dann vor Polizei davon

Nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 9. August 2026 gegen 3.20 Uhr, in ein Geschäft in Wien-Leopoldstadt wurden drei Personen festgenommen.

Drei Personen wurden von einem Zeugen in der Nacht auf Sonntag dabei beobachtet, wie sie versuchten, in ein Geschäftslokal in Wien-Leopoldstadt einzubrechen. Dazu haben sie wiederholt gegen die Eingangstür geschlagen und getreten, berichtet die Polizei nun. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ergriffen sie die Flucht, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung angehalten werden.

Drei Tatverdächtige bereits polizeilich in Erscheinung getreten

Die Einsatzkräfte haben daraufhin die weggeworfenen Einweghandschuhe und eine Sturmhaube sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-, einen 17- und einen 18-jährigen Syrer. Sie alle sind auch in der Vergangenheit schon polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei hat sie anschließend vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt. Sie alle befinden sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.