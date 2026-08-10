SUV bei Probefahrt gestohlen: Jugendlicher (16) festgenommen

Im Zuge einer Probefahrt in Wien-Floridsdorf soll ein 16-jähriger Jugendlicher Ende Juli einen SUV gestohlen haben. Nun wurde er festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Gegen den 16-Jährigen wird seitens des Landeskriminalamtes dabei wegen mehrerer Straftaten ermittelt, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der 16-jährige Tatverdächtige aus Rumänien sei dabei bereits mehrfach in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Am Abend des 31. Juli 2026 soll er im Zuge eines über eine Online-Verkaufsplattform vereinbarten Besichtigungstermins die Besitzerin eines SUVs unter einem Vorwand zum Aussteigen bewegt haben und sei anschließend mit dem Auto geflüchtet, so die Beamten.

Jugendlicher wollte, dass Frau ihm 5.000 Euro überweist

Die Frau alarmierte anschließend die Polizei, die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ. In weiterer Folge soll der 16-Jährige der Frau per Kurznachricht gedroht haben, dass er das Auto anzünden würde, wenn sie ihm keine 5.000 Euro überweise. Sie kam der Forderung jedoch nicht nach und erstattete Anzeige.

Ehemann mit Waffe bedroht und geschlagen

Am 4. August konnte die Polizei das Auto schließlich in Wien-Simmering abgestellt finden, sicherstellen und der Besitzerin geben. Doch damit nicht genug, beobachtete die Frau noch am selben Abend durch ihr Fenster eine männliche Person, die sich an ihrem Auto zu schaffen machte und erkannte den 16-Jährigen wieder. Ihr Ehemann eilte daraufhin zum Fahrzeug und versuchte, den Jugendlichen anzuhalten. Dabei habe der Tatverdächtige versucht, den Mann durch das Fenster zu schlagen und ihn mit einer vermeintlich echten Schusswaffe bedroht, heißt es in der Aussendung weiter.

Polizeianhaltung bringt Erfolg

Anschließend flüchtete der Jugendliche neuerlich mit dem Auto, Fahndungsmaßnahmen verliefen einmal mehr negativ. In den frühen Sonntagmorgenstunden, am 9. August 2026, führten Beamte aus Floridsdorf auf der Brünner Straße eine Anhaltung durch. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um das gestohlene Fahrzeug handelte und beim Lenker um den gesuchten Tatverdächtigen. Der 16-Jährige, der über keinen gültigen Führerschein verfügt, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Zu den Vorwürfen machte er bisher keine Angaben.