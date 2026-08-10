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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Kunsthistorische Museum in Wien.
Die Sonne strahlt am Dienstag wieder vom Himmel.
Wien
10/08/2026
Laut GeoSphere

Sonne und etwas weniger heiß: So wird das Wetter am Dienstag in Wien

Bis zu 32 Grad wird es am Dienstag, 11. August 2026, in Wien haben. Dazu scheint den ganzen Tag lang die Sonne vom Himmel, die nur zwischenzeitlich von Wolken bedeckt worden sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Am Dienstag scheint einmal mehr vom Wiener Himmel die Sonne. Und auch wenn sich zwischenzeitlich immer wieder einmal ein paar Wolken am Himmel zeigen, wird es wohl trocken bleiben, wie die GeoSphere Austria berichtet. Zum Wind sagen die Experten: „Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord.“ Die Temperaturen werden in den Frühstunden noch 22 bis 24 Grad haben. Im Tagesverlauf wird es dann etwas weniger heiß wie in den letzten Tagen, die Höchsttemperaturen liegen laut der Experten bei um die 32 Grad.

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