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Das Bild auf 5min.at zeigt das Kunstwerk von Gustav Klimt "Kuss" in Baustein-Form.
Klimts „Kuss“ bringt Kunstfreunde auch in der Lego-Version zum Staunen.
Wien
11/08/2026
Bussi Bussi

Ikonisches Meisterwerk aus Bausteinen: Klimts Kuss um 300 Euro

Lego-Fans und Kunstliebhaber dürfen jubeln: Seit 1. August gibt es Gustav Klimts weltberühmten „Kuss“ als gigantisches Lego Art Set aus 4.000 Teilen. Das Baustein-Kunstwerk entstand in Zusammenarbeit mit dem Belvedere in Wien.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Das neue Art Set von Lego ist die bisher größte Adaption eines Kunstwerks. Die Designer haben Kreise, Spiralen, Blumen und metallisch-goldene Steine so kombiniert, dass das ikonische Liebespaar dreidimensional hervortritt. 

Verzierungen im Stil der Secession

Die typische Ornamentik der Wiener Secession wurde mit dekorierten Teilen nachgebildet – natürlich inklusive der vertrauten Lego-Noppen. Durch die Klemmbausteine neu interpretiert, werde das Kunstwerk zu einem „Erlebnis, das Kunst, Design und achtsames Bauen“ vereine, heißt es.

Belvedere war beteiligt

Das Set entstand gemeinsam mit dem Belvedere, wo das Original hängt. Kuratorin Stephanie Auer spricht von einer „einmaligen Erfahrung“: Man habe intensiv über Klimts Symbolik und Techniken diskutiert – und darüber, wie sich diese mit LEGO-Steinen darstellen lassen. Preis: knapp 300 Euro. Hier findest du weitere Informationen dazu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert
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