Mord-Alarm in Wien-Fünfhaus: Mann in Innenhof gefunden und verstorben

In einem Innenhof im 15. Wiener Bezirk wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mann mit schweren Verletzungen gefunden. Er ist schließlich verstorben, die Polizei ermittelt nun wegen möglichen Mordes.

Die Beamten wurden von Zeugen kurz nach Mitternacht nach Wien-Fünfhaus gerufen, wo in einem Innenhof ein schwer verletzter Mann gefunden wurde. Obwohl man umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hatte, verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.

Landeskriminalamt ermittelt jetzt

Im Zuge der Erhebungen stellte sich schließlich heraus, dass das Opfer davor im Bereich des Gauzendorfer Gürtels in einen Streit mit mehreren Personen geraten sein soll und dann Richtung Ullmannstraße flüchtete. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen möglichen Mordes. Über die Hintergründe und darüber, wie und woran genau der Mann verstorben ist, ist derzeit noch nichts bekannt.