Gehbehinderten Mann beim Einkauf geholfen, dann ausgeraubt: Wer kennt dieses Duo?

Sie gaben sich hilfsbereit und trugen einem gehbeeinträchtigten Mann den Einkauf in die Wohnung. Wenig später fehlte Bargeld in fünfstelliger Höhe. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen.

Ein perfider Trickdiebstahl beschäftigt derzeit das Landeskriminalamt Wien. Zwei bislang unbekannte Personen sollen einem gehbeeinträchtigten Mann zunächst ihre Hilfe angeboten und anschließend eine Bargeldsumme im höheren fünfstelligen Eurobereich aus seiner Wohnung gestohlen haben. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen.

Hilfe angeboten – dann zugeschlagen

Nach Angaben der Polizei boten die beiden Tatverdächtigen dem Mann an, ihm den Einkauf in seine Wohnung zu tragen. Der gehbeeinträchtigte Mann nahm die Hilfe an. Erst nachdem die beiden Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte das Opfer, dass eine höhere fünfstellige Bargeldsumme gestohlen worden war.

Polizei veröffentlicht Fotos

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden nun Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Die Polizei bittet Zeugen, die die abgebildeten Personen vor, während oder nach der Tat gesehen haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, sich zu melden. Hinweise – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310-57800 entgegen.

©Landespolizeidirektion Wien