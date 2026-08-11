Kollision in Wien-Landstraße: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

In der Ungargasse in Wien-Landstraße ist es Montagfrüh, am 10. August 2026 gegen 7.30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahngarnitur gekommen.

Im Bereich des Schutzweges in der Ungargasse bei der Kreuzung mit der Linken Bahngasse ist es aus bisher noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen. Der 29-jährige Fußgänger ist bei dem Unfall leicht verletzt worden und wurde von der Berufsrettung schließlich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt.