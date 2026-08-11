Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Ungargasse in Wien.
Der 29-jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt.
Wien / 3. Bezirk
11/08/2026
Leicht verletzt

Kollision in Wien-Landstraße: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

In der Ungargasse in Wien-Landstraße ist es Montagfrüh, am 10. August 2026 gegen 7.30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahngarnitur gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Bereich des Schutzweges in der Ungargasse bei der Kreuzung mit der Linken Bahngasse ist es aus bisher noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen. Der 29-jährige Fußgänger ist bei dem Unfall leicht verletzt worden und wurde von der Berufsrettung schließlich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at