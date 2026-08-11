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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto am Donauinselfest 2026.
Unter anderem die Berufsfeuerwehr stand im Einsatz.
Wien / 23. Bezirk
11/08/2026
Größere Menge

Explosionsgefahr in Wien-Liesing: Polizei ermittelt nach Gasaustritt

Wegen eines Gasaustritts Montagabend, am 10. August 2026 gegen 20.55 Uhr, wurden die Polizei und Berufsfeuerwehr in die Breitenfurter Straße gerufen. Es bestand erhebliche Expolosiongefahr.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Der Einsatz fand in Wien-Liesing in einem aufgelassenen Betriebsgebäude statt. Dort war eine größere Menge an Erdgas ausgetreten und es bestand laut Polizei erhebliche Explosionsgefahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften bisher unbekannte Täter in das Gebäude eingedrungen und dürften dort Kabel sowie Teile der Gasinstallationen demontiert haben – darunter auch eine Gastherme.

Landeskriminalamt ermittelt

Da diese aber eben noch mit Gas versorgt war, ist über einen längeren Zeitraum ungehindert Erdgas ausgetreten. Die Wiener Berufsfeuerwehr und die Wiener Netze haben umfangreiche Sicherungs- und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Angrenzende Bereiche hat man auch vom Stromnetz nehmen müssen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt, die weiteren Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Einbruchsdiebstahls von den Brandermittlern des Landeskriminalamts geführt.

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