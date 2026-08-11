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Auf dem Bild von www.5min.at sieht man die Polizei.
Am 2. Juli 2026 wurden mehrere Personen in Floridsdorf ausgeraubt, die Polizei hofft nun auf Infos aus der Bevölkerung.
Wien / 21. Bezirk
11/08/2026
Am 2. Juli

Schwerer Raub in Wien-Floridsdorf: Polizei hofft auf Infos von Zeugen

In der Wilhelm-Raab-Gasse in Wien-Floridsdorf hat ein bisher unbekannter Mann Anfang Juli bereits mehrere Personen ausgeraubt. Nun hofft die Polizei auf Informationen aus der Bevölkerung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Am 2. Juli 2026 abends, gegen 20.10 Uhr, haben vier Personen mit ihrem Auto bei einer Bankfiliale angehalten, um Geld vom Bankomaten abzuheben. Dazu ist eine Person ausgestiegen. Währenddessen trat ein unbekannter Mann an das Fahrzeug heran, sprühte Reizgas in den Innenraum und entriss einem der Opfer ein Handy. Ein weiteres Opfer hat er mit dem Reizgasspray gegen die Stirn geschlagen.

Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Als die Person dann zum Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie vom Täter mit einem Messer bedroht und ebenfalls zur Herausgabe vom Handy aufgefordert. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Patrizigasse. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden nun Zeugen gesucht, die den unbekannten Täter oder die Flucht in Richtung Patrizigasse wahrgenommen haben. Sie sollen sich beim Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 67800 zu melden.

Personenbeschreibung

  • 1,70 Meter groß
  • schlanke Statur
  • kurze, schwarze Haare sowie Bart
  • weißes T-Shirt, weiß-schwarze Kappe und hellblaue Jeans.
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