Ehemaliger Wiener Wiesn-Veranstalter insolvent

Die Antragstellerin wurde im Jahr 2010 gegründet und war vor allem als ehemaliger Veranstalter des „Wiener Wiesn-Festes“ bekannt. Seit 2022 wird das Areal auf der Kaiserwiesn von einem anderen Betreiber bespielt, wodurch das Fest selbst von der Insolvenz wohl nicht betroffen sein dürfte. Dienstnehmer sind von der Insolvenz keine, dafür aber vier Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Die Antragstellerin verfügt nach den unterlagen über werthaltiges Anlagevermögen, Bankguthaben sowie Markenrechte. Liegenschaftsvermögen ist nicht vorhanden, so die AKV.

Die Gründe für die Insolvenz des Wiesn-Veranstalters

Die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz werden auf eine bereits seit mehreren Jahren andauernde steuerliche Auseinandersetzung mit den Behörden zurückgeführt. Im Zuge der Betriebsprüfung wurden Umsatzsteuerforderungen vorgeschrieben, gegen die die Antragstellerin den Rechtsweg bestritten hat. Nachdem das Bundesfinanzgericht eine abweisende Entscheidung getroffen hat, wurde Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben. Da aber der Revision keine aufschiebende Wirkung zukommt und weitere Zahlungsvereinbarungen letztlich nicht zustande gekommen sind, hat man sich dazu veranlasst gesehen, den Insolvenzantrag zu stellen. Als weitere Gründe werden ein erheblicher Forderungsausfall infolge der Pleite eines Hauptkunden und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Verlust des bisherigen Veranstaltungsstandortes und die Erkrankung des früheren Geschäftsführers genannt.

Noch keine Anträge auf Entschuldung

Anträge auf eine Entschuldung wurden bisher nicht eingebracht. Ob solche noch geplant sind, kann im Moment aber nicht gesagt werden. Das werde im Zuge des Verfahrens zu klären sein, so der AKV. Wird ein solcher aber auch weiterhin nicht eingebracht, wird das Vermögen seitens der Insolvenzverwaltung bestmöglich verwertet. Die weitere Vorgangsweise bleibt abzuwarten.