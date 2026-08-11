„Kühler als zuletzt“: Wien knackt am Mittwoch 30er wohl nicht

Bei Höchsttemperaturen von wohl bis zu 29 Grad, wie die GeoSphere Austria prognostiziert, wird es in Wien am Mittwoch etwas kühler als in den letzten Tagen. Sonnig und teils wolkenlos bleibt es dennoch.

In Wien wird am Mittwoch, 12. August 2026, von der Früh weg die Sonne scheinen, der Himmel ist dabei auch weitgehend wolkenlos, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Und weiter: „Bei schwachem Wind aus Nord bis Nordost liegen die Frühtemperaturen je nach Stadtlage zwischen 13 und 19 Grad, am kühlsten ist es dabei am westlichen Stadtrand.“ Die Tageshöchsttemperaturen werden dabei auch nicht mehr ganz so weit hinaufreichen, wie das noch in den letzten Tagen der Fall war. Die Experten erwarten bis zu 29 Grad.