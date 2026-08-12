Vogel steckt fest: Feuerwehr sägt Fallrohr auf

Am Sonntag, dem 9. August 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwechat zu einer Tierrettung bei einem Reihenhaus im Schwechater Stadtgebiet alarmiert.

Die Bewohner hatten zuvor Geräusche wahrgenommen und vermuteten, dass sich ein Vogel in der Dachrinne befand. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass der Vogel in das Fallrohr der Dachrinne geraten war und dieses nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte.

Terassenboden musste geöffnet werden

Um den Vogel erreichen zu können, musste zunächst der Terrassenboden im betroffenen Bereich teilweise mittels Akkuschrauber geöffnet werden. Anschließend wurde das Fallrohr freigelegt und vorsichtig mittels Säge geöffnet. Da sich der Vogel bereits weit im Rohr befand, konnte er zunächst weder gesichtet noch direkt erreicht werden.

©FF Schwechat | Die Feuerwehr Schwechat rettete einen Vogel aus seiner misslichen Lage. ©FF Schwechat ©FF Schwechat

Vogel flog unverletzt davon

Durch die geschaffene Öffnung konnte der Vogel schließlich aus eigener Kraft das Fallrohr verlassen und flog unverletzt davon. Das geöffnete Rohr sowie der Terrassenbereich wurden anschließend provisorisch wiederhergestellt. Die Bewohner wurden für die dauerhafte Instandsetzung an eine entsprechende Fachfirma verwiesen.