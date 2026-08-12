Betagte Senioren zu Boden gestoßen: Raub-Verdächtiger eingefasst

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 18. Juli 2026 in Wien ein Raub auf offener Straße. Ein betagtes Ehepaar wurde überfallen.

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 18. Juli 2026 ein Raub auf offener Straße. Ein unbekannter Täter stieß einen 92-Jährigen beim Aufsperren des Haustors zu Boden, entriss seiner 90-jährigen Ehefrau die Handtasche und flüchtete.

Verdächtiger aufgefunden

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, waren die Folge. Den Ermittlern gelang die Ausforschung des unbekannten Täters und gestern wurde dieser an seiner Wohnadresse festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen (Sta.: Syrien), der sich in der Vernehmung geständig zeigte. In weiterer Folge wird er in eine Justizanstalt gebracht.