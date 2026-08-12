Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Alexander Tuma / BMI / Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt Polizisten bei der Verhaftung
Ein 22-Jähriger wurde festgenommen.
Wien/5. Bezirk
12/08/2026
Polizei Erfolg

Betagte Senioren zu Boden gestoßen: Raub-Verdächtiger eingefasst

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 18. Juli 2026 in Wien ein Raub auf offener Straße. Ein betagtes Ehepaar wurde überfallen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 18. Juli 2026 ein Raub auf offener Straße. Ein unbekannter Täter stieß einen 92-Jährigen beim Aufsperren des Haustors zu Boden, entriss seiner 90-jährigen Ehefrau die Handtasche und flüchtete.

Verdächtiger aufgefunden

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, waren die Folge. Den Ermittlern gelang die Ausforschung des unbekannten Täters und gestern wurde dieser an seiner Wohnadresse festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen (Sta.: Syrien), der sich in der Vernehmung geständig zeigte. In weiterer Folge wird er in eine Justizanstalt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at