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/ ©Montage: Canva
Montage auf 5min.at zeigt eine Baustelle und eine Festnahme
In Wien wurde ein Mann auf einer Baustelle festgenommen.
Wien/19. Bezirk
12/08/2026
Festnahme

Auf Baustelle gefasst: Zielfahnder schnappen Messerstecher

Den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien gelang gestern die Festnahme eines international gesuchten Tatverdächtigen auf einer Baustelle in Wien-Döbling.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Der 31-jährige Mann (Sta.: Rumänien) steht im Verdacht, im Jahr 2021 eine Person in Moldawien durch einen Messerstich schwer verletzt zu haben. Seitdem wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Er zeigt sich geständig

Durch umfangreiche Ermittlungen im Zusammenwirken mit dem Bundeskriminalamt wurde der 31-Jährige auf der Baustelle ausfindig gemacht und festgenommen. Er gab gegenüber den Beamten an, von der Fahndung gewusst zu haben und zeigte sich geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

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