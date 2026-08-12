Koks-Razzia & Keplerplatz: Polizei schlägt bei Drogen-Deals zu

Gestern gelang Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität die Festnahme von drei Tatverdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Besitz und mutmaßlichen Verkauf von Kokain stehen.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 28, 40 und 48 Jahren (Sta.: alle Serbien). Der 28-Jährige wurde beim Erwerb von Kokain wahrgenommen und in weiterer Folge wurde die Wohnung des 48-jährigen Hauptverdächtigen durchsucht. Dort wurden etwa 670 Gramm Kokain sowie gefälschte Ausweisdokumente und Bargeld sichergestellt. Alle drei Tatverdächtigen hielten sich unrechtmäßig im Bundesgebiet auf. Zwei Tatverdächtige wurden in Justizanstalten gebracht, der 28-jährige Abnehmer wurde nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Am Keplerplatz

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gestern Abend im Bereich des Keplerplatzes auf einen mutmaßlichen Suchtgifthandel aufmerksam. Ein 20-Jähriger (Sta.: Somalia) wurde vorläufig festgenommen und zwei Päckchen Cannabiskraut sowie Bargeld sichergestellt. Auch der 42-jährige Käufer (Stbg.: Österreich) wurde angezeigt. Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, sind im Gange.