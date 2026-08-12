Seit 5 Tagen vermisst: Zwei israelische Touristinnen abgängig

Große Sorge in der Bundeshauptstadt: Seit Freitag, dem 7. August, fehlt von einer israelischen Mutter und ihrer Tochter in Wien jede Spur. Die israelische Botschaft bittet die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe.

Wo sind Mali und Liel Yahalomi? Die Botschaft des Staates Israel in Österreich hat einen dringenden Aufruf gestartet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden israelischen Staatsbürgerinnen. Seit Freitag, dem 7. August 2026, besteht während ihres Aufenthalts in Wien kein Kontakt mehr zu den beiden Frauen. Trotz intensiver Bemühungen bleibt ihr derzeitiger Aufenthaltsort völlig unbekannt, so in einer aktuellen Aussendung.

Hast du Angaben zum Aufenthaltsort?

Die israelische Botschaft steht in engem Austausch mit den zuständigen österreichischen Behörden sowie den Angehörigen der Familie. Die Ermittler bitten dringend um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Mali oder Liel Yahalomi seit Freitag, dem 7. August, in Wien gesehen hat oder Informationen über ihren Verbleib liefern kann, wird dringend gebeten, sich umgehend zu melden:

Österreichische Polizei: Notruf 133 oder bei jeder Polizeidienststelle

Notruf oder bei jeder Polizeidienststelle Notfallkontakt der Botschaft Israels: +43 676 367 2304