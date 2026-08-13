Rund 30 Grad: Sonne pur am Donnerstag in Wien

Sommerliches Wetter in Wien: Am Donnerstag, dem 13. August 2026, zeigt sich das Wetter in der Bundeshauptstadt von seiner schönsten Seite. Die Wetterexperten versprechen ungestörte Sonnenstunden von morgens bis abends: „Von der Früh weg scheint die Sonne nahezu ungestört, am Nachmittag können zeitweise harmlose Schleierwolken durchziehen.“ Dazu weht der Wind nur schwach. Nach milden Frühtemperaturen um die 16 Grad klettert das Thermometer im Laufe des Tages nach oben. Am Nachmittag werden Tageshöchsttemperaturen um 30 Grad erreicht.