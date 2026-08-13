Große Trauer um geschätzten Tourismusforscher: „Sein Tod ist ein großer Verlust“

Mit Egon Smeral würde man „einen hochgeschätzten Kollegen“ verlieren und die internationale Tourismusforschung „einen ihrer prägenden Wissenschaftler“, schreibt die Modul University Vienna jetzt. Der Verstorbene zählte zu den international führenden Experten für Tourismusökonomie und prägte dabei das Forschungsfeld über mehr als fünf Jahrzehnte. Mit mehreren seiner Beiträge hatte er die Tourismusökonomie weiterentwickelt bzw. dabei geholfen, sie weiterzuentwickeln. Darüber hinaus war er auch als gefragter Berater für Tourismusunternehmen, internationale Organisationen und öffentliche Institutionen tätig.

„Egon Smeral war ein ausgewiesener Experte“

Karl Wöber, Rektor der Modul University Vienna, sagt nun: „Egon Smeral war ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet und ein hochgeschätzter Kollege an der MODUL University. Besonders ausgezeichnet haben ihn seine große Bereitschaft, sein Wissen und seine Erfahrung mit anderen zu teilen, sowie sein feiner Humor. Sein Tod ist für uns ein großer Verlust.“ Gleichzeitig spricht man den Hinterbliebenen rund um Familie, Freunde und Wegbegleiter ein tief empfundenes Mitgefühl aus.

Auch WIFO trauert um langjährigen Forscher

Groß ist die Trauer auch am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Dort war Smeral, der 1950 geboren wurde, über vier Jahrzehnte lang tätig, ehe es für ihn im Jahr 2015 in die wohlverdiente Pension ging. In seiner Zeit am WIFO hat er die „Tourismusforschung am Institut wie auch international maßgeblich geprägt“, erklärt man. Einen wesentlichen Teil seines Wirkens hat er dabei der ökonomischen Analyse des Tourismus gewidmet. In seiner Tätigkeit hatte er wissenschaftliche Kompetenz mit einem ausgeprägten Verständnis für die praktischen und wirtschaftspolitischen Herausforderungen einer für Österreich besonders wichtigen Branche verbunden.

„Besondere Bedeutung erlangten seine…“

Und WIFO-Tourismusökonom Oliver Fritz weiß: „Besondere Bedeutung erlangten seine Analysen zur Prognose und Erklärung der internationalen Tourismusnachfrage. Damit schuf Egon Smeral wichtige Grundlagen für die Einschätzung wirtschaftlicher Entwicklungen im Tourismus und für strategische Entscheidungen von Politik und Wirtschaft. Seine Forschung war stets von dem Anspruch getragen, ökonomische Zusammenhänge nicht nur wissenschaftlich präzise zu erfassen, sondern auch für die tourismuspolitische Praxis nutzbar zu machen.“