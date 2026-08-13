Trauer und Erinnerungen – Simone Lugner: „Für immer in meinem Herzen“

Am 12. August 2026 hat sich der Todestag vom "Baumeister der Nation", Richard "Mörtel" Lugner, zum zweiten Mal gejährt. Für seine Witwe, Simone Lugner, war es ein schwerer Tag.

Der Todestag von Richard Lugner hat sich zum zweiten Mal gejährt.

Der Todestag von Richard Lugner hat sich zum zweiten Mal gejährt.

„You’ll be in my heart… always and forever“ (übersetzt: Du wirst für immer in meinem Herzen sein). Mit diesen Worten hat Simone Lugner ein Instagram-Posting aufgebaut – passend dazu den Song von Phil Collins „You’ll be in my heart“. Anlass des Postings war der Todestag von Richard Lugner, der am 12. August 2023 für immer die Augen geschlossen hat. Zurückgeblieben ist seine Witwe Simone.

Simone Lugner war „schon sehr traurig“

In einem der beiden Fotos des Instagram-Postings ist der verstorbene Baumeister zu sehen, sie im Hintergrund verschwommen. Das zweite Foto zeigt eine Art Erinnerungsschrein mit einem Foto ihres Mannes, Blumen und einer angezündeten Kerze. Im Gespräch mit „Heute“ meint sie, dass sie sich schwer gefühlt habe und „schon sehr traurig“ gewesen sei. Den Abend habe sie im Garten verbracht – ein Ort, den die beiden zu Lugners Lebzeiten besonders gern hatten. Den Blick in den Sternenhimmel gerichtet, hat sie still in Erinnerungen um ihren verlorenen Ehemann geschwelgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 16:12 Uhr aktualisiert