Mit Warnblinkanlage: 30-Jähriger klaut E-Moped und fährt in Wien spazieren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, am 12. August 2026 gegen 1.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann festgenommen, nachdem er ein E-Moped gestohlen hatte.

Die Polizei war auf den Mann im Zuge des Streifendienstes im Bereich des Stockholmerplatzes in Wien-Favoriten aufmerksam geworden. Er hatte beim E-Moped ohne ersichtlichen Grund die Warnblinkanlage eingeschalten und trug keinen Helm. Im Zuge der daraufhin stattfindenden Kontrolle machte der 30-jährige Syrer außerdem auch keine nachvollziehbaren Angaben dazu, wem das E-Moped gehört. Außerdem konnte er weder einen Führerschein noch einen Zulassungsschein vorweisen, so die Polizei.

30-Jähriger unter Drogen und auf freiem Fuß angezeigt

Die Beamten konnten daraufhin den tatsächlichen Besitzer eruieren, der nach eigenen Angaben das Moped am Vorabend in Wien-Margareten abgestellt hat. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, in einer Bauchtasche bei ihm konnten Werkzeug und eine geringe Menge an Drogen sichergestellt werden. Ein Amtsarzt stellte zudem eine Drogen-Beeinträchtigung fest. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.