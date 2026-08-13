34-Jähriger bricht Mitarbeiterspinde in Wiener Lokal auf

Beamte wurden dazu zu einem Lokal in der Seilerstätte gerufen, wo Mitarbeiter bemerkten, dass mehrere ihrer Spinde aufgebrochen worden sind. Zudem hat man einen Mann bemerkt, der sich tagsüber immer wieder im Geschäftslokal aufgehalten haben dürfte. Der 34-Jährige machte auf die Polizisten auch einen betrunkenen Eindruck. Im Zuge der Erhebungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, hatte er doch Schuhe und Hemd zweier Mitarbeiter an. Weiters fand man im Keller mehrere leere Alkoholflaschen. Der Mann wurde in weiterer Folge festgenommen, ein Alkotest mit ihm ergab einen Wert von 1,28 Promille. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.