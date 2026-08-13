Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Drei E-Scooter konnten deutlich zu schnell fahren.
Wien
13/08/2026
Schwerpunktkontrolle

Deutlich zu schnell: E-Scooter konnte 74 km/h schnell fahren, Polizei schreitet ein

Bei einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag besonderes Augenmerk auf E-Scooter und Fahrräder gelegt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte in der Nacht vom 11. auf den 12. August 2026 eine Verkehrsschwerpunktaktion durch. Besonders bedacht hat man dabei auch Fahrräder und E-Scooter genommen. Insgesamt wurden 100 Alkovortests durchgeführt und in weiterer Folge neun Mal das Weiterfahren untersagt. Zudem wurden 16 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz erstattet. Zudem hat man 3.980 Euro an Strafbeträgen durch Organmandate eingehoben. Bei drei E-Scootern wurde außerdem eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit gemessen: 46, 53 und 74 km/h, so die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at