Deutlich zu schnell: E-Scooter konnte 74 km/h schnell fahren, Polizei schreitet ein

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte in der Nacht vom 11. auf den 12. August 2026 eine Verkehrsschwerpunktaktion durch. Besonders bedacht hat man dabei auch Fahrräder und E-Scooter genommen. Insgesamt wurden 100 Alkovortests durchgeführt und in weiterer Folge neun Mal das Weiterfahren untersagt. Zudem wurden 16 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz erstattet. Zudem hat man 3.980 Euro an Strafbeträgen durch Organmandate eingehoben. Bei drei E-Scootern wurde außerdem eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit gemessen: 46, 53 und 74 km/h, so die Polizei abschließend.