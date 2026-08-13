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/ ©Pexels/Kindel Media
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Der 32-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.
Wien / 5. Bezirk
13/08/2026
Festnahme

32-Jähriger tritt Supermarkt-Mitarbeiterin, droht Ladendetektiv

Wegen versuchter Körperverletzung und gefährlicher Drohung wurde ein 32-jähriger Mann in Wien-Margareten Mittwochmittag, 12. August 2026, vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr, als ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft einer Mitarbeiterin gegen das Bein getreten haben soll, so die Polizei nun. Danach lief der vorerst Unbekannte aus dem Geschäft hinaus, wurde dabei aber durch den Ladendetektiv verfolgt. Diesen bedrohte er mit dem Umbringen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 32-Jährigen im Nahbereich anhalten und vorläufig festnehmen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht, keines der beiden Opfer wurde verletzt, erklärt die Polizei in einer Aussendung abschließend.

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