32-Jähriger tritt Supermarkt-Mitarbeiterin, droht Ladendetektiv

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr, als ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft einer Mitarbeiterin gegen das Bein getreten haben soll, so die Polizei nun. Danach lief der vorerst Unbekannte aus dem Geschäft hinaus, wurde dabei aber durch den Ladendetektiv verfolgt. Diesen bedrohte er mit dem Umbringen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 32-Jährigen im Nahbereich anhalten und vorläufig festnehmen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht, keines der beiden Opfer wurde verletzt, erklärt die Polizei in einer Aussendung abschließend.