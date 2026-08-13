85 Mal Rezepte gefälscht? Wiener Polizei nimmt 45-Jährige fest

Seit bereits längerer Zeit ermittelt das Landeskriminalamt Wien wegen des Verdachts des schweren Betrugs mittels Rezeptfälschungen. Nun konnte eine 45-jährige Österreicherin festgenommen werden.

Diese soll, so die Beamten, mittels gestohlenen Rezeptblöcken sowie gestohlenen Arztstempeln die Rezepte gefälscht und für insgesamt nicht weniger als 85 Taten verantwortlich sein. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei auch eine Videoüberwachung durchgeführt, die sie schließlich auf die Spur der vorerst unbekannten Frau führte. Deren Identität konnte man recht schnell ausforschen.

45-Jährige festgenommen

Ende Juli 2026 versuchte die Frau dann neuerlich, ein gefälschtes Rezept einzulösen, konnte jedoch von der Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Die Beschuldigte hatte bei der Einvernahme keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.