Massive Schäden: ÖBB muss in Wien 20 Kilometer Kabel tauschen

Wegen eines massiven Kabelbrandes im Bereich Wien-Praterstern in der Nacht auf Donnerstag, 13. August 2026, ist es zu massiven Schäden an den technischen Anlagen der ÖBB gekommen. Der Schnellbahnverkehr ist auf der Wiener S-Bahn Stammstrecke sowie der Flughafenschnellbahn daher stark eingeschränkt, die ÖBB arbeiten aber mit Hochdruck an der Behebung der Schäden. Immerhin rund 20 Kilometer Kabel müssen nun getauscht werden, weshalb man einen Notfahrplan ab Freitag, 14. August 2026 eingerichtet hat.

Instandsetzung wird mindestens bis Anfang September dauern

Die Instandsetzungen werden laut ÖBB noch mindestens bis zum Beginn der geplanten Hauptsperre der S-Bahn Stammstrecke im Rahmen des S-Bahn Wien Upgrades zwischen dem Hauptbahnhof und dem Praterstern dauern – und damit mindestens bis 7. September 2026. Teile des dafür vorbereiteten Notfahrplans werden damit schon ab 14. August umgesetzt und vorgezogen. Auf der Strecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof können derzeit keine Züge fahren. Heißt: Nahverkehrszüge von und nach Süden enden und starten beim Hauptbahnhof bzw. teilweise in Wien Meidling. Der aktuelle Baustellenfahrplan aus dem Norden ist weiterhin gültig, sämtliche Schienenersatzverkehrsbusse fahren planmäßig. Ebenfalls weiterhin unterwegs ist der Direkt-Shuttlebus zwischen Wien Meidling und der Längenfeldgasse, der eine zusätzliche Verbindung zur U4 schafft.

CAT-Züge können derzeit nicht fahren – was das jetzt bedeutet

Für betroffene Fahrgäste auf der Strecke der Flughafenschnellbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße eingerichtet. Die S7 kann ab dort zum Flughafen bzw. weiter nach Fischamend fahren. Der Flughafen ist außerdem weiterhin mit Fernverkehrszügen über den Hauptbahnhof bzw. den Vienna Airport Bus erreichbar. Nicht fahren können derzeit Züge des CAT, weshalb es einen eigenen direkten Schienenersatzverkehr für Fahrgäste des CAT zwischen Wien Mitte und dem Flughafen Wien gibt. Dieser kann dementsprechend auch nur mit CAT-Tickets genutzt werden. Hat man ein ÖBB Ticket für die betroffene Strecke, kann dieses auch bei den Wiener Linien genutzt werden und wird dort anerkannt, so die Bundesbahnen abschließend.