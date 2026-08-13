Freitag: Hochsommer macht sich in Wien bemerkbar

Das Wiener Wetter präsentiert sich am Freitag, 14. August 2026, von seiner besten und sommerlichsten Seite. Wie die GeoSphere Austria nun berichtet, ist es von früh bis spät durchwegs strahlend sonnig. Und auch der Wind scheint in der Bundeshauptstadt zum Erliegen gekommen zu sein: „Der Wind kommt meist nur schwach aus Ost bis Südost“, so die Experten. Die Frühtemperaturen werden bei noch recht angenehmen 15 Grad liegen – lüften ist also angesagt. Im Tagesverlauf klettern sie dann auf bis zu 31 Grad hinauf, heißt es seitens der Meteorologen.