Polizei-Großeinsatz: Auseinandersetzungen vor Fußballspiel in Wien

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Fußballspiel in der Generali-Arena sowie einer angemeldeten Versammlung in Wien – Favoriten fand ein größerer Polizeieinsatz statt.

Die Wiener Polizei wurde für diese Einsatzlage von Einsatz- und Diensthundeeinheiten aus den Bundesländern unterstützt. Die Gästefans sammelten sich ohne Zwischenfälle in der Wiener Innenstadt, teilen die Wiener Beamten zunächst mit.

Anzeigen erstattet

Vor Spielbeginn kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung mehrerer Gästefans mit Passanten im Bereich der Laaerberg Straße. Es wurden Anzeigen wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet, heißt es weiter. Die störungsfreie Abhaltung der angemeldeten Kundgebung im Bereich Reumannplatz wurde durch die Einsatzkräfte gewährleistet. Nach dem Match wurde ein geordneter Abstrom der Stadionbesucher sichergestellt.

Friedliche Sportveranstaltung und Versammlung

Im Zuge des Einsatzes kam es zu keinen größeren polizeilichen Amtshandlungen, wird weiter mitgeteilt. Aufgrund des engagierten Einsatzes der Wiener Polizei mit Unterstützung der Bundesländer-Kräfte konnte trotz des erhöhten Konfliktpotentials eine friedliche Sportveranstaltung sowie Versammlung stattfinden, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.