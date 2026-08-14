S1-Totalsperre: Kilometerlanger Stau wegen LKW-Brand

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße, der S1, staut es sich derzeit massiv. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug, wie ASFINAG und ÖAMTC berichten.

Die Wiener Außenring Schnellstraße von Vösendorf in Richtung Schwechat ist in den Freitagvormittagsstunden, am 14. August 2026, zwischen Knoten Rustenfeld und der Wien/Niederösterreichischen Landesgrenze komplett gesperrt. Grund dafür ist ein brennender LKW, wie die ASFINAG und der ÖAMTC berichten. Durch den Brand und die damit einhergehende Sperre hat sich auch schnell ein langer Rückstau gebildet.

Mehr als vier Kilometer Stau

Dieser beträgt derzeit mehr als vier Kilometer. Ob Personen bei dem Vorfall verletzt worden sind, ist derzeit unklar. Zur Dauer der Sperre heißt es seitens der ASFINAG in ihren Verkehrsmeldungen nur, dass diese noch bis 12.30 Uhr andauern wird. Die genaue Dauer der Sperre kann aber freilich von dieser Zeit abweichen.