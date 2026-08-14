Zahlreiche Polizisten wollen freiwillig nach Wien

In Wien finden aktuell tageweise Zuteilungen von Polizisten aus den Bundesländern statt. Das möchte man ab September ausdehnen. Zahlreiche Polizisten hätten sich dafür jedenfalls freiwillig gemeldet, heißt es nun.

24 Polizisten waren es täglich, die seit Anfang August aus vier Bundesländern (Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark) tageweise nach Wien zugeteilt worden sind. Dort sollten sie dann Schwerpunkteinsätze – wie etwa zur Bekämpfung der Jugendkriminalität – vorwiegend in den Nachtstunden in ganz Wien durchführen.

Temporäre Zuteilungen sind kein Wiener Novum

Seitens des Innenministeriums heißt es, dass solche bundesländerübergreifenden, temporären Zuteilungen in ganz Österreich kein Novum seien und laufend stattfinden würden – und das nicht nur in Wien. Polizeiliche Präsenz werde dort gesetzt, wo sie für die Sicherheit erforderlich ist, wie etwa bei Großveranstaltungen oder besonderen Einsatzlagen. Und seit die Möglichkeit zur Zuteilung nach Wien bekannt wurde, hätten sich auch „zahlreiche Polizistinnen und Polizisten aus allen Bundesländern“ freiwillig gemeldet, ihren Dienst vorübergehend in der Bundeshauptstadt zu verrichten.

Zuteilungen künftig monatelang statt tageweise

Mit September wird nun jedenfalls eine Änderung eingeführt. Die Zuteilungsdauer wird von bisher tagesweise auf bis zu drei Monate verlängert. Hintergrund ist, dass längere Zuteilungen sinnvoller und ökonomischer sind, so das Ministerium weiter. Man geht aufgrund der Nachfragen bei der Bundespolizeidirektion und den Landespolizeidirektionen davon aus, dass auch die längeren Zuteilungen mit freiwilligen Kollegen gedeckt werden können. Zugeteilt wird man der Bereitschaftseinheit Wien, von wo aus Schwerpunkte gesetzt werden. 48 Polizisten werden dann vorerst nach Wien übersiedeln, diese werden aus den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark sein.