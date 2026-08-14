70.000 Euro: Betrüger bringt Pensionistin um ihr Erspartes

Am 29. Juli 2026 soll der 35-Jährige eine 75-jährige Wienerin in der Donaustadt dazu gebracht haben, ihre Ersparnisse aus einem Bankschließfach zu holen und ihm zu übergeben. Dazu hat er sich als falscher Polizist ausgegeben, dem Opfer ist ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden, berichtet die Polizei nun. Bereits davor soll sich ein unbekannter Täter bei ihr telefonisch gemeldet und sich als Leiter des Landeskriminalamts Wien ausgegeben haben. Dabei hat er das Opfer gewarnt, dass das in der Bank verwahrte Geld nicht sicher sei. Die Ermittlungen zu diesem Tatverdächtigen und möglichen weiteren Mittätern laufen aktuell.

35-Jähriger jetzt in Justizanstalt

Donnerstagfrüh, am 13. August 2026, konnte der 35-Jährige schließlich nach umfangreichen Ermittlungen an seiner Wohnadresse in Wien-Meidling festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden zwei Schlagringe, ein Elektroschocker und eine geladene Faustfeuerwaffe sichergestellt, berichten die Beamten weiter. Gegen ihn bestand eigentlich ein aufrechtes, behördliches Waffenverbot. Der Österreicher wird nun wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. Er ist in eine Justizanstalt gebracht worden.