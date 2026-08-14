Nach Einbruch: Drei Männer flüchten, werden von Anrainern verfolgt

Die Anrainer haben unmittelbar die Polizei gerufen, wenig später sahen sie die drei mutmaßlichen Einbrecher, wie sie das Grundstück fluchtartig verließen. Da zögerten die Zeugen nicht und nahmen die Verfolgung auf. Einen der Männer konnten sie daraufhin tatsächlich anhalten und den kurz danach eintreffenden Polizisten übergeben. Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Mann. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden weiteren Tatverdächtigen – auch der Polizeihubschrauber war in der Luft – ist negativ verlaufen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, der 37-Jährige befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam und wird wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.